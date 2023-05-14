May 13, 2023
Here Are the Most Popular Baby Names in Each State
It’s pretty interesting to see how popular baby names change over the years.
What happened to the days of George and Esther?
Well, judging by the names of the most popular current baby names, I’d say those old names have gone the way of the dodo.
But you never know when an old name will make a comeback!
Here are the most popular baby names in each state.
Take a look and see what’s going on where you live.
1. Alabama – Olivia, William
2. Alaska – Amelia, Noah
3. Arizona – Olivia, Liam
4. Arkansas – Olivia, Liam
5. California – Olivia, Noah
6. Colorado – Olivia, Liam
7. Connecticut – Olivia, Noah
8. Delaware – Charlotte, Liam
9. Florida – Olivia, Liam
10. Georgia – Olivia, Noah
11. Hawaii – Olivia, Noah
12. Idaho – Olivia, Oliver
13. Illinois – Olivia, Noah
14. Indiana – Charlotte, Liam
15. Iowa – Charlotte, Oliver
16. Kansas – Olivia, Liam
17. Kentucky – Emma, Liam
18. Louisiana – Olivia, Liam
19. Maine – Charlotte, Oliver
20. Maryland – Olivia, Liam
21. Massachusetts – Olivia, Noah
22. Michigan – Charlotte, Noah
23. Minnesota – Charlotte, Oliver
24. Mississippi – Ava, William
25. Missouri – Olivia, Oliver
26. Montana – Olivia, Oliver
27. Nebraska – Olivia, Henry
28. Nevada – Olivia, Liam
29. New Hampshire – Olivia, Oliver
30. New Jersey – Olivia, Liam
31. New Mexico – Mia, Noah
32. New York – Olivia, Liam
33. North Carolina – Olivia, Liam
34. North Dakota – Olivia, Oliver
35. Ohio – Olivia, Oliver
36. Oklahoma – Olivia, Liam
37. Oregon – Evelyn, Oliver
38. Pennsylvania – Olivia, Noah
39. Rhode Island – Olivia, Liam
40. South Carolina – Olivia, William
41. South Dakota – Evelyn, Henry
42. Tennessee – Olivia, William
43. Texas – Olivia, Liam
44. Utah – Olivia, Oliver
45. Vermont – Charlotte, Henry
46. Virginia – Charlotte, Liam
47. Washington – Olivia, Liam
48. West Virginia – Amelia, Liam
49. Wisconsin – Charlotte, Oliver
50. Wyoming – Olivia, Oliver
51. Washington, D.C. – Charlotte, Henry
There you have it, fam!
Any of these sound familiar?
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