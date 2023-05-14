May 13, 2023

Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

It’s pretty interesting to see how popular baby names change over the years.

What happened to the days of George and Esther?

Well, judging by the names of the most popular current baby names, I’d say those old names have gone the way of the dodo.

Screen Shot 2023 05 10 at 11.12.24 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

But you never know when an old name will make a comeback!

Here are the most popular baby names in each state.

Take a look and see what’s going on where you live.

1. Alabama – Olivia, William
2. Alaska – Amelia, Noah
3. Arizona – Olivia, Liam
4. Arkansas – Olivia, Liam
5. California – Olivia, Noah

Screen Shot 2023 05 10 at 10.54.09 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

6. Colorado – Olivia, Liam
7. Connecticut – Olivia, Noah
8. Delaware – Charlotte, Liam
9. Florida – Olivia, Liam
10. Georgia – Olivia, Noah

Screen Shot 2023 05 10 at 10.55.01 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

11. Hawaii – Olivia, Noah
12. Idaho – Olivia, Oliver
13. Illinois – Olivia, Noah
14. Indiana – Charlotte, Liam
15. Iowa – Charlotte, Oliver

Screen Shot 2023 05 10 at 10.55.56 AM 1 Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

16. Kansas – Olivia, Liam
17. Kentucky – Emma, Liam
18. Louisiana – Olivia, Liam
19. Maine – Charlotte, Oliver
20. Maryland – Olivia, Liam

Screen Shot 2023 05 10 at 10.57.14 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

21. Massachusetts – Olivia, Noah
22. Michigan – Charlotte, Noah
23. Minnesota – Charlotte, Oliver
24. Mississippi – Ava, William
25. Missouri – Olivia, Oliver

Screen Shot 2023 05 10 at 10.58.51 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

26. Montana – Olivia, Oliver
27. Nebraska – Olivia, Henry
28. Nevada – Olivia, Liam
29. New Hampshire – Olivia, Oliver
30. New Jersey – Olivia, Liam

Screen Shot 2023 05 10 at 10.59.51 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

31. New Mexico – Mia, Noah
32. New York – Olivia, Liam
33. North Carolina – Olivia, Liam
34. North Dakota – Olivia, Oliver
35. Ohio – Olivia, Oliver

Screen Shot 2023 05 10 at 11.00.44 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

36. Oklahoma – Olivia, Liam
37. Oregon – Evelyn, Oliver
38. Pennsylvania – Olivia, Noah
39. Rhode Island – Olivia, Liam
40. South Carolina – Olivia, William

Screen Shot 2023 05 10 at 11.01.39 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

41. South Dakota – Evelyn, Henry
42. Tennessee – Olivia, William
43. Texas – Olivia, Liam
44. Utah – Olivia, Oliver
45. Vermont – Charlotte, Henry

Screen Shot 2023 05 10 at 11.02.37 AM Here Are the Most Popular Baby Names in Each State

Photo Credit: Pexels

46. Virginia – Charlotte, Liam
47. Washington – Olivia, Liam
48. West Virginia – Amelia, Liam
49. Wisconsin – Charlotte, Oliver
50. Wyoming – Olivia, Oliver
51. Washington, D.C. – Charlotte, Henry

There you have it, fam!

Any of these sound familiar?

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